描述嘉義農林棒球隊威震日本甲子園的電影《KANO》，日本愛媛縣「少爺劇場」改編成音樂劇，正盛大演出中，而此音樂劇預計今年底以8K電影版形式來台灣上映，嘉義市長黃敏惠肯定日本劇場讓《KANO》精神遠揚，深化台日交流。
《KANO》取材自嘉義農林棒球隊經日本教練近藤兵太郎訓練，1931年進軍日本甲子園棒球賽，奮戰到底，奪得亞軍，震撼日本的史事，電影2014年上映，台日轟動，曾獲邀參加大阪亞洲影展，也讓嘉義市「棒球原鄉」美名遠播；而「少爺劇場」與日本文豪夏目漱石經典名作《少爺》有淵源。
「少爺劇場」以近藤兵太郎為主角，改編《KANO》成為音樂劇，4月起演出，劇場營運公司社長越智陽一日前特地攜帶此新作，拜會嘉義市長黃敏惠，並預告今年底將在台灣上映8K電影版音樂劇。
黃敏惠表示，很高興日本愛媛縣「少爺劇場」用音樂劇表演《KANO》故事，讓一代人拚搏奮鬥和永不放棄的嘉義精神再一次被看見，《KANO》不僅是藝術，更拉近台日的距離，期待《KANO》音樂劇讓更多人了解嘉義市豐厚的人文、歷史，同時深化台日交流。
越智陽一表示，《KANO》音樂劇以出身愛媛縣、領軍嘉農棒球隊的總教練近藤兵太郎為主角，描繪被稱為「台灣棒球原點」的嘉義農林棒球部超越國籍的交流與追求夢想的熱血故事，今年4月1日上演以來好評不斷，因而特地帶來與嘉義市民分享。
越智陽一還提及2014年《KANO》電影風靡日本，在愛媛縣更是轟動，許多影迷因而認識了嘉義市，此次音樂劇表演，劇場外特別播放嘉義市城市介紹，也有熱烈回響，《KANO》音樂劇將會演出1年。
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