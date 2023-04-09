嘉義市長黃敏惠率市府團隊與日本少爺劇場營運社長越智陽一一行人合照。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市長黃敏惠與越智陽一社長分享KANO上映時造成轟動的情景。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

描述嘉義農林棒球隊威震日本甲子園的電影《KANO》，日本愛媛縣「少爺劇場」改編成音樂劇，正盛大演出中，而此音樂劇預計今年底以8K電影版形式來台灣上映，嘉義市長黃敏惠肯定日本劇場讓《KANO》精神遠揚，深化台日交流。

《KANO》取材自嘉義農林棒球隊經日本教練近藤兵太郎訓練，1931年進軍日本甲子園棒球賽，奮戰到底，奪得亞軍，震撼日本的史事，電影2014年上映，台日轟動，曾獲邀參加大阪亞洲影展，也讓嘉義市「棒球原鄉」美名遠播；而「少爺劇場」與日本文豪夏目漱石經典名作《少爺》有淵源。

「少爺劇場」以近藤兵太郎為主角，改編《KANO》成為音樂劇，4月起演出，劇場營運公司社長越智陽一日前特地攜帶此新作，拜會嘉義市長黃敏惠，並預告今年底將在台灣上映8K電影版音樂劇。

黃敏惠表示，很高興日本愛媛縣「少爺劇場」用音樂劇表演《KANO》故事，讓一代人拚搏奮鬥和永不放棄的嘉義精神再一次被看見，《KANO》不僅是藝術，更拉近台日的距離，期待《KANO》音樂劇讓更多人了解嘉義市豐厚的人文、歷史，同時深化台日交流。

越智陽一表示，《KANO》音樂劇以出身愛媛縣、領軍嘉農棒球隊的總教練近藤兵太郎為主角，描繪被稱為「台灣棒球原點」的嘉義農林棒球部超越國籍的交流與追求夢想的熱血故事，今年4月1日上演以來好評不斷，因而特地帶來與嘉義市民分享。

越智陽一還提及2014年《KANO》電影風靡日本，在愛媛縣更是轟動，許多影迷因而認識了嘉義市，此次音樂劇表演，劇場外特別播放嘉義市城市介紹，也有熱烈回響，《KANO》音樂劇將會演出1年。