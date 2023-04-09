《大嘻哈時代2》在昨（8）晚進行總決賽，近日爆紅的「炒飯妹」林彤也驚喜現身，一登場就以白皙長腿肌引觀眾目光，急忙拿出手機搶拍，成為節目亮點之一。對此，她今（9）日也在臉書發文透露關鍵原因。

林彤日前在樹林一間熱炒店被發現，後來才知道她向店家學習廚藝，爆紅後也開始到處展現成果。而她昨（8）日現身《大嘻哈時代2》舞台，並大露白皙美腿走秀，讓全場暴動，更奪走選手的光彩。

林彤今（9）日對此發文表示，自己被節目組邀請擔任驚喜彩蛋助理主持人，回顧一開始接到消息時，她整個人呆住，還傻傻地問節目組：「可是我不會嘻哈」反應十分呆萌。不過，她最後答應的原因是為了與偶像合照，而她的偶像就是在節目中擔任評審的蔡詩芸。

她坦言，因為被節目組下了封口令，才沒有公布消息，也才能帶給大家驚喜，而她也表示，為了在鏡頭前看起來更完美，在賽前也努力健身雕塑身材，希望讓大家看到最好的一面。此外，她更透露接下來會繼續在夜市露面，並與網紅雪碧進行廚藝對決的快閃活動。