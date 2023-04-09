民進黨2024立委共計15個選區非同額競選，若11日最後協調未果，黨中央將於17日辦理初選民調，其中殺得激烈的台北市第2選區（大同、士林），資深台北市議員王世堅堅決挑戰綠色友誼連線立委何志偉。何志偉9日重申，一切交由黨中央溝通，他會在基層努力，更意有所指地說，自己不想當網紅、政治明星，只想贏得民心。

為避免現任議員當選後轉戰立委，民進黨主席賴清德祭出「誠信條款」，但王世堅認為過去諸多類似案例，不接受外界用誠信兩字羞辱自己；他也表態，若初選落敗將願賭服輸，全力支持何志偉，不會接受徵召到其他選區參選。他說，雖然自己參選的選區出乎黨中央預料，相信賴不會勸退，因為賴上任時就說沒有現任優先。

對此，何志偉多次強調黨內應團結，謀求席次最大化，並接連在選區辦理各式民生、親子活動固樁。他下午赴士林區前港公園舉辦親子Party時受訪指出，每到選舉，他心裡都倍感滿足與感謝，由於他過去是社會安全網召集人，每次辦活動參與者都很多。

談及王世堅日前更換智慧型手機，雙方是否有加好友談協調一事，何志偉說，他們一直都是好朋友，都是自家人，而他從補選一路走到現在，每天都相當認真，在立法院也提出或共提超過1000多案，交得出成績單，相信相關政績民眾支持者都看得到。

對於接下來恐面臨初選，何志偉重申，他尊重每位參選者的意願跟想法，站在賴清德主席視角看，勢必希望席次最大化，「我是信賴的，也是勇敢的，我也是堅持、認真的」，這一切就交由黨中央溝通，他會在基層全心全意努力，強調民主社會就該接受一切挑戰和檢視。

何意有所指地說，他不想當網紅、政治明星，只想贏得民心，感謝選民過去讓他創下北市最高得票率紀錄，這都是每天時時刻刻努力來的，他會在基層繼續努力打拚。