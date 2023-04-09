被譽為新一代李奧納多迪卡皮歐的「甜茶」提摩西夏勒梅自2017年參演《以我的名字呼喚你》之後成好萊塢大勢男星，片約接不斷。今年27歲的他已經成為歷史上第三年輕的奧斯卡最佳男主角提名演員。2023年他將以新片《旺卡》，也就是《巧克力冒險工廠》中威利旺卡的角色與大家見面，接著還有《沙丘2》。日前媒體消息曝光他會演出諾貝爾文學獎得主巴布狄倫的傳記電影，接下這個美國傳奇角色的他「壓力山大」。

傳記電影導演詹姆士曼格近期出席新片《印第安納瓊斯之命運鐘盤》活動受訪，提到對於這位新生代男星的表現，詹姆士直言「他一定會在片中唱歌」，直接了當的回應了許多網友的疑問。巴布狄倫的傳記電影籌備多年，從2020年就有消息傳出將會由詹姆士曼格執導，提摩西夏勒梅演出，但時隔三年一直都遲遲未見新作，導演詹姆士此次也坦然表示預計在2023年的8月開拍，提摩西夏勒梅將會演出19歲的巴布狄倫，並在電影中開金口獻唱。

先前有報導指出電影《旺卡》將會以歌舞片的形式呈現在觀眾面前，但對於還未在大銀幕中獻聲過的提摩西來說會是一個挑戰，遑論演出全球最知名的美國歌手巴布狄倫。面對觀眾的質疑以及好奇心，提摩西拋出了一個婉轉地回應，表示沒有什麼能比當演員更能嘗試各式各樣的新挑戰，而他甘之如飴。