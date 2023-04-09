台北市立動物園大熊貓「團團」逝世，動物園只剩雌性大貓熊，現外傳上海欲以貓熊外交展現善意，台北市長蔣萬安今上午表示，多一隻貓熊很好，將請動物園及相關單位了解。副市長林奕華下午則說明，不論雙城論壇、貓熊議題，都尚未展開正式討論。

針對外傳上海欲以貓熊外交展現善意，台北市長蔣萬安上午回應，不論城市間交流或動物園能夠多一隻熊貓都很好，將請動物園、兩岸事務小組作全面了解、研議及溝通，有初步結論會向外宣布。

台北市副市長林奕華表示，雖然上海團因為台灣燈會訪台，但不論是雙城論壇或貓熊議題，雙方都尚未有沒有正式討論，一切還沒開始進到討論階段。

至於雙城論壇時間為何？她說明，目前在內部討論階段，兩岸之間尚未開始做協調，連與上海方第一次交談都未開始。

此次雙城論壇是否將由蔣萬安親赴上海？林奕華僅表示未談論到誰會去，目前都相當初步的階段，包括貓熊議題在內，都不在現在討論議題內。

目前討論議題層面為何？林奕華表示，希望針對台北、上海做文化、觀光交流，或討論城市動物友善等議題，但目前都停留在市府內部討論，待確定後，才會與上海交談。