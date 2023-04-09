阿猴城慈善會長期協助無法安葬民眾，圓滿走完人生最後一程。（林和生攝）

善團難敵景氣，收支相差百萬！長期協助近萬名無力安葬死者走完人生最後一程的屏東阿猴城慈善會，近幾年受到小額捐款銳減，今年更出現罕見收支呈現負數，但善團還是堅持咬牙苦撐，盼為每位逝者求得善終。

屏東阿猴城慈善會不僅協助無名屍安葬，更幫助已逝街友、低收入戶，甚至是死在獄中、家人不願出面的獄友，走完人生最後一程；去年也曾協助600多位榮民骨灰罐遷葬，順利讓亡故異鄉的軍魂永存在軍人公墓。

無奈近幾年受到新冠肺炎疫情及景氣影響，各行各業皆有波及，慈善會理事長李明祺透露，原本每月固定捐助1、2000元的小額善款明顯減少，縮至數百元加減挹注，感受對方就算不景氣還是願意奉獻的善心，讓善團成員也只能盡力苦撐，不能辜負外界期望。

善團總幹事莊正旭說，景氣不好、需要幫助的人就多，今年至今已支出6、700萬元，收支相差超過百萬，只能靠著過去餘款繼續完成工作；他苦笑著說，過去也曾發生替亡者辦完喪事後，會裡款項用盡，他轉頭向地藏王菩薩合十祈願，說也奇怪，陸續就有捐款入帳。

李明祺表示，不論這些人生前經歷何事，死後歸於淨土，只希望能陪伴順利走完最後一程，求得一個圓滿，這事必須有人做，既然接下了擔，只能盡力完成，也希望社會善士響應，一起把愛心傳送到社會角落。

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