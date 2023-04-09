縣府計畫以軍方撥用土地興建新竹縣生命紀念園區，地方成立反湖口生命園區自救會，縣府8日召開第2次說明會後，網路社群討論的沸沸揚揚，已成為竹縣下屆立委1選區的政治議題。

去年九合一選舉期間，競選湖口鄉公職人員的候選人，沒有1個敢支持縣府在湖口興建生命園區，甚至公開表達反對立場，縣長楊文科連任後第1次縣務會議，宣布推動，讓生命園區話題在自救會網路社群延燒。

自救會積極展開連署反對興建生命園區行動，去年12月18日到縣府前抬棺抗議，元旦參加升旗典禮，遞交陳情書給楊文科，基本上不希望有政治力介入。

縣府為完成興建生命園區的行政程序，2月25日在湖口鄉召開第1場說明會，因抗議民眾喧鬧無法說明規畫內容，從湖口鄉長吳淑君、縣議員何建樺到民眾發言，都反對縣府興建生命園區，社群網路出現質疑立委林為洲為何不見人的聲音。

林為洲3月22日發文給縣府，建議採納地方意見，縮小開發規模，火化場與民間業者合作等，8日在新豐鄉說明會提出時，發生與抗議民眾對嗆的場面，並被做成梗圖在網路流傳。

而與林為洲同要爭取國民黨竹縣立委1選區的徐欣瑩，則公開反對縣府興建生命園區，並當場簽署「政治人物反縣立生命園區承諾書」，讓她在網路聲亮好感度大增。

地方政壇人士認為，生命園區演變成政治議題，已有反藍的網軍在網路上帶風向，林為洲和徐欣瑩爭取國民黨黨內初選提名，2人在初選民調上可能會出現影響。

國民黨新竹縣黨部主委陳見賢表示，中央黨部還未正式通知立委黨內初選時間，可能會在下週中常會後，公告參選人領表和登記等作業時程。