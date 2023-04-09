宜蘭縣1名謝姓女子指控先前任職於財團法人蘭智社會福利基金會時，不僅被當成3人使用，時常工作到半夜，向該會請款採購代墊30萬餘元的費用，還得經層層關卡，至今一毛錢都沒拿到，待謝離職才「討論」正確請款流程；基金會公開聲明表示，與謝小姐顯然有誤會，希望大家能坐下來好好溝通，謝謝各方的關切。

謝女表示去年7月開始在基金會任職，應聘職位為布工坊行銷，但除了美編宣傳、原料採購、教導學員等事務外，還要負責基金會各項活動宣傳、刊物製作、官網小編、捐贈與合作廠商聯繫等，就連小作所烘培坊的宣傳DM、創意發想等也要執行，若不是她一再向公司提出需要有同仁協助，不然時常要忙到三更半夜。

謝女指出關於代墊原物料費用部分，獲得單位大主管同意先行採購需要的商品，後續再請款，但在她代墊後就開始漫長的請款流程，該基金會用各種理由退回申請，還要她自行想辦法尋找因優惠價格而未開發票廠商的憑據，甚至要求她自己開一間工作室開立收據。謝終於在3月16日正式離職後，基金會才開始與她討論請款流程，許多問題都避而不答，導致請款進度始終在原點。

對此，蘭智基金會公關葉慧萍先發出聲明指出，對於離職員工不按照機構規定的採購及申購流程紛紜，相信社會大眾自有判斷能力，造成社會大眾誤解深感痛心及抱歉；且基金會也在等待謝小姐補齊申購程序需提供的相關證明，收到後會立即撥款，並強調這段期間不斷與謝溝通，仍未妥善處理，現已交給法律公正。

仍有許多網友不服聲明，為謝小姐抱不平，直呼怎麼會把責任推給員工，諷刺為「蘭智代墊基金會」或「淘寶蘭智基金會」。該基金會執行長朱瑀瑄隔日再度公告第二篇聲明，關於謝小姐在採購核銷方面的問題，顯然尚存在誤會，基於社福公義希望大家能坐下來好好溝通，謝謝各方的關切。