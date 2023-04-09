國民黨台北市第7選區立委黨內初選，現任立委費鴻泰與挑戰者台北市議員徐巧芯競爭激烈，台北市長蔣萬安與徐碰面後，今（9）日與費會談，媒體詢問費是否給蔣「痛苦的選擇」？蔣表示，大家的共識是接下來初選過程公正、平順，初選後團結一致、贏得勝選。
媒體詢問與費鴻泰會面談得如何？蔣萬安今下午出席府會共識營前表示，大家有共識接下來初選過程公正、平順，初選後團結並進，贏得勝選。
蔣萬安表示，今與費鴻泰談很多，尤其費當過好幾屆議員，給予他相當多推動市政的建議，過去在立法院共事的時候，費也曾給予建議，並一起推動重大法案、並肩作戰。
媒體追問，費鴻泰有沒有給蔣萬安「痛苦的選擇」？蔣笑說，初選民調只剩一周，希望初選過程公正，初選後則要團結一致，共同目標是贏得勝選。
至於徐巧芯希望辯論，是否會辦辯論？蔣萬安表示，有跟市黨部溝通，後續規畫要由市黨部辦理。
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