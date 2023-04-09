以色列北部邊界發生跨境交火事件，局勢高度緊繃。以色列軍方表示他們今早向敘利亞發射火箭，以報復以色列控制的戈蘭高地前一晚遭到襲擊。

綜合路透社與法新社報導，以軍在簡短聲明中說：「這次攻擊是因應以色列領土遭受火箭襲擊。」

聲明又說，以軍同時動用一架無人機，鎖定發射火箭的飛機。

以色列軍方表示，從敘利亞發射的火箭一共6枚，部分落在以色列占領的戈蘭高地（Golan Heights）。以國軍方並表示，有多處響起了警報聲響。

以色列在1967年的「六日戰爭」（Six-Day War）中從敘利亞手中奪取了1200平方公里的戈蘭高地，後來併吞高地但未獲得國際社會承認。

昨、今兩日的跨境交火之前，這個地區暴力活動已經升級。

本月5日，以色列鎮暴警察在黎明前對耶路撒冷的艾格撒清真寺（Al-Aqsa）發動突襲，驅散據守寺內的「違法青年和蒙面煽動者」。

6日，30多枚火箭從黎巴嫩境內射向以色列，以軍將這些攻擊歸咎於巴勒斯坦武裝團體，並於隨後對加薩（Gaza）和黎巴嫩南部發動報復行動。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1120409