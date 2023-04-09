假日早上就湧入20幾台車輛，有人拿出自備露營椅、打開後車廂坐下觀賞飛機起降。（陳夢茹攝）

在桃園機場聯絡道等待，有機會可以一睹超大飛機起降的瞬間。（民眾徐有樑提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市除了機場、附近咖啡廳以外，其實還有個最佳賞機點，那就是位於蘆竹區與大園區交界的機場聯絡道，該秘境於2018年5月封閉進行施工，睽違5年後終於在這個月悄悄開放，吸引許多民眾攜家帶眷前往，光一個早上就湧入20幾台車，民眾紛紛拿出露營椅、打開後車廂，攜家帶眷坐著觀賞。

桃園看飛機秘境悄開放 航空迷暴動湧入

桃園機場聯絡道是位於桃園國際機場外圍的戰備用聯絡道路，平時不會有飛機起降，軍方及桃園國際機場並沒有將該條聯絡道封鎖，因此民眾可以輕易近距離觀賞飛機起降。桃園機場聯絡道於2018年5月因施工而封閉，當時引起不少航空迷感慨，睽違近5年，最近工期結束又再度悄悄開放。

民眾得知桃園機場聯絡道這個最佳賞機點再度開放後，周末吸引大批人潮湧入，原因施工封閉的路段已經可以開車進入，雖然鐵絲網上還是掛著「機場管制區、禁止攀越」的字樣，不過民眾已經可以走到鐵絲網前，將手機架在上頭，近距離拍攝飛機起降。

「爸爸你看是火車！」有名小男孩聽到飛機正要起飛的引擎聲，轉頭跑著去找家人，小男孩的爸爸笑著回應，「那是飛機，年底會帶你去搭飛機」。小男孩的爸爸說，前幾年受疫情影響都沒辦法出國，近期的飛機票又太貴，終於在年底買到認為合適的價格，要帶孩子去東京迪士尼玩，自己在臉書社團上看到機場聯絡道再度開放，先帶孩子來看飛機，順便讓他們跑一跑、放放電。

現場不僅有拿著專業攝影器材的航空迷前來朝聖，還有民眾自備露營椅、打開後車廂，直接坐下等飛機起降，甚至有家長將車頂天窗打開，讓孩子站在車內看飛機，大家都想要捕捉最美的一瞬間。