第一消防大隊龜山分隊、坪頂分隊及迴龍分隊，在義消大方提供報廢車下，練習拆解幫助受困者脫困，提升車禍救援現場的搶救效率。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

第一消防大隊龜山分隊、坪頂分隊及迴龍分隊，在義消大方提供報廢車下，練習拆解幫助受困者脫困，提升車禍救援現場的搶救效率。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

第一消防大隊龜山分隊、坪頂分隊及迴龍分隊，在義消大方提供報廢車下，練習拆解幫助受困者脫困，提升車禍救援現場的搶救效率。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

第一消防大隊龜山分隊、坪頂分隊及迴龍分隊，在義消大方提供報廢車下，練習拆解幫助受困者脫困，提升車禍救援現場的搶救效率。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

第一消防大隊龜山分隊、坪頂分隊及迴龍分隊，在義消大方提供報廢車下，練習拆解幫助受困者脫困，提升車禍救援現場的搶救效率。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

第一消防大隊龜山分隊、坪頂分隊及迴龍分隊，在義消大方提供報廢車下，練習拆解幫助受困者脫困，提升車禍救援現場的搶救效率。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

第一消防大隊龜山分隊、坪頂分隊及迴龍分隊，在義消大方提供報廢車下，練習拆解幫助受困者脫困，提升車禍救援現場的搶救效率。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

為提升車禍救援現場的搶救效率，快速幫助受困者脫困送醫，並確保救災人員執勤安全，桃園市政府消防局第一大隊龜山分隊、坪頂分隊及迴龍分隊與龜山義消分隊，在義消分隊顧問提供龜山區豐榮街場地舉辦「龜山區消防義消聯合車禍救助訓練」下，特別針對各式車禍事故發生狀況進行實際操作，並增進警消及義消間的配合及默契，以利救災現場指揮及各項戰術順利執行。

此次訓練前由教官先講解車禍受困案件，須注意的觀念及5S原則：「簡單 Simple」、「安全 Safe」、「快速 Speed」、「空間 Space」、「穩固 Stable」，並利用報廢自小客車實際進行車體破壞，訓練內容包含：車輛頂昇、車輛穩固與支撐、車輛電瓶斷電、車體破壞技巧、傷患脫困等項目分組進行練習，為的就是當義消同仁於第一時間到達現場後能快速協助警消，並加入救援行動，拯救待救者，真實模擬車禍現場情形。

事故現場由分組指揮官分配任務，每位小組成員分工執行並進行不斷溝通，完成任務後再由教官檢視並給予指導及建議，加深消防同仁及義消人員對於車禍救助的熟悉度及默契，並增進義消對於各項車禍救助器材之認識。

龜山分隊長黃彥璋表示因應車體結構日新月異，加之車禍案件頻傳，每個救災現場都屬不同情境，破壞車體過程中需考量受困者心理與生理徵象、避免患者二次傷害，同時亦須確保救災人員自身的安全，只有透過辦理消防義消訓練，不斷的累積經驗，才有助於強化消防救災執行能力，亦可培養消防及義消之間團隊救災默契。

黃彥璋也感謝龜山義消分隊等民力單位提供場地、報廢車輛、後勤支援以及捐贈車禍救助用器材，給予訓練的消防及義消同仁一個完善的訓練環境。才能透過真實的訓練，讓救災人員更加熟悉車輛救援概念、培養團隊默契並有效提升救災戰力，以確保消防人員救災安全，並保障市民安全。