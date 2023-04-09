隨著解封，健康成了最新關鍵字，上健身房規律運動的人口回升；許多國內外研究也指出，規律運動能緩解壓力、憂鬱及焦慮，有助於降低心血管疾病風險。中壽自2022年開始與World Gym合作，為中壽同仁客製化健身系列「陪練」課程，於內部獲得極大迴響；2023年與World Gym深度合作，則是將「保戶的健康，我們來陪練！」的概念，結合中壽串聯事前預防、事中治療與事後照護的「保、健、醫、護」創新理念，將事前預防的「保障建構」與「健康促進」思維與加值服務，藉由Line、雙方線上會員平台等多元數位管道，整合融入至保戶的日常生活。未來，中壽保戶可以至離你最近的World Gym場館，體驗一系列的健身課程與專屬活動。
《金融股》中壽攜手World Gym 跨域共創健康心服務
開發金(2883)旗下中壽從保戶的視角與需求出發，除了以多元保險商品提供保障，助保戶分散生活中可能遭遇的風險，也積極從推動公平待客、金融友善的核心延伸，讓保險從事後理賠走向事前的健康促進與預防，與醫療體系、保健事業等泛健康產業進行合作。為了鼓勵保戶透過規律運動，擁抱健康樂活的幸福人生，中壽近日宣布與據點遍布全台的國際健身連鎖品牌世界健身俱樂部（World Gym）聯手，由中壽總經理黃淑芬、World Gym台灣區總裁柯約翰代表簽署合作協議，跨域共創與時俱進的健康心服務。
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