隨著解封，健康成了最新關鍵字，上健身房規律運動的人口回升；許多國內外研究也指出，規律運動能緩解壓力、憂鬱及焦慮，有助於降低心血管疾病風險。中壽自2022年開始與World Gym合作，為中壽同仁客製化健身系列「陪練」課程，於內部獲得極大迴響；2023年與World Gym深度合作，則是將「保戶的健康，我們來陪練！」的概念，結合中壽串聯事前預防、事中治療與事後照護的「保、健、醫、護」創新理念，將事前預防的「保障建構」與「健康促進」思維與加值服務，藉由Line、雙方線上會員平台等多元數位管道，整合融入至保戶的日常生活。未來，中壽保戶可以至離你最近的World Gym場館，體驗一系列的健身課程與專屬活動。