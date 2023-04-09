協助曾文水庫清淤的阿兵哥們與台南市長黃偉哲（前排右五）與八軍團參謀長余劍鋒（前排右四）開心合影。（程炳璋攝）

曾文水庫因水位降低，大壩出現大片淤泥。（程炳璋攝）

陸軍八軍團54工兵群加入南區水資源局的水庫清淤計畫，打算在3個月內清出30萬噸水庫淤砂。台南市長黃偉哲9日到曾文集水區致謝國軍弟兄，提及台南市水情，在無進一步節水控管條件下，3座主要水庫還可撐120天。

南水局為擴增庫容量，計畫每年趁旱季在曾文水庫清淤500萬噸，今年加入國軍協助清淤，陸軍八軍團所屬54工兵群發動140個人力，不分假日輪流上陣，從3月15日執行清淤至6月15日退場，可望清出30萬噸砂石。

54工兵群日前在清淤過程一度發生翻車意外，造成弟兄受傷，黃偉哲已派員表達慰問，9日再前往曾文水庫集水區向阿兵哥致贈泡麵與水果表達感謝。

八軍團參謀長余劍鋒表示，54工兵群的弟兄利用水庫周邊的天然場地作業，增進官兵對機具實際操作熟稔度，提升部隊戰鬥力，展示部隊「平時救災、戰時作戰」的精神。

黃偉哲稱讚54工兵群戰功卓著，在新冠肺炎疫情期間曾投入協助環境清消，這次在旱澇分明的極端氣候下，國軍弟兄再出手助水庫清淤，趁汛期前提供水庫珍貴的蓄水空間，增加水庫壽命。

黃偉哲表示，以台南市每天約耗掉100萬噸的用水量，3座主要水庫現有蓄水量即使在沒有節水措施下，還可撐120天，若再公布新的節水規範，可望撐到150天。