台中市66歲楊姓男子，於2022年8月間某日在開車時發生腦中風，疑毫無減速下，衝撞正停等紅燈的2輛機車及1輛自小客，當場2名機車騎士噴飛重摔倒地，其中24歲楊姓騎士當場臟器破裂送醫不治，另名騎士受傷，1車受損；肇事楊男事後與死亡騎士的家屬達成和解，民事賠償700萬元，一審依過失致人於死罪判有期徒刑5月，緩刑2年，可上訴。

檢警調查，肇事自小客車當時疑無減速衝撞當時停等紅燈的3輛汽機車，其中最嚴重的24歲楊姓騎士遭衝撞後即撞擊該車輛之前擋風玻璃並跌落在地，有顱內出血、顱骨骨折與脾臟損傷等傷害，警獲報趕抵將楊姓騎士送至仁愛醫院急救，當天下午宣告不治死亡；59歲張姓機車騎士拋飛、左手骨折。

一審判決書指出，楊姓自小客車駕駛罹患高血壓等疾病，平時須服藥控制血壓，肇事當天開車，車上並載有2名乘客，車輛行經大里區國光路1段由北往南方向行駛，於國光路1段與國中路交岔路口時，楊因發生腦梗塞之症狀，右手與右腳無法操控車輛，直接衝撞正在停等紅燈的2機車及1輛自小客車。

警方當場對楊姓自小客車駕駛實施酒測，酒測值為零，楊男聲稱當時有看到紅燈卻剎不住，外界一度誤以為是剎車失靈，車禍肇事後主動向到場處理之警員自首，警方將肇事後自小客車駕駛楊男依刑法第276條之過失致人於死罪嫌移送。

法官審酌，楊姓自小客車駕駛本身有高血壓等疾病，就應服藥控制血壓，卻疏未注意肇事釀禍，不幸造成楊姓機車騎士遭撞身亡，考量楊男認罪自首，且與家屬達成和解，民事賠償700萬元，一審依過失致人於死罪判有期徒刑5月，緩刑2年，全案可上訴。