勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）持續堆高三分球障礙，8日客場面對國王繳出25分、7籃板及6助攻，三分球全場投7中3，本季自從開幕戰以來，柯瑞只要上場就至少會有2顆三分球進帳，目前已將連續場數推進至55場，有望挑戰例行賽單季每場比賽投進多顆三分球的史無前例紀錄。

該紀錄前3名由柯瑞霸榜，分別寫下55、53及50場的成績，保羅喬治（Paul George，40場）距離第3還有10場的差距，接下來依序為范維利特（Fred VanVleet，38場）、哈登（James Harden，37場）、柯瑞（34場），貝恩（Desmond Bane）、希爾德（Buddy Hield）及哈登以30場並列第8。

上述排行皆為最近8年內所達成，剛好與大三分時代的興起相吻合，2015年前的紀錄為艾倫（Ray Allen，2006年）的27場，讓人訝異的是，同樣以超級神射手著稱的克雷湯普生（Klay Thompson）及利拉德（Damian Lillard）並未在榜單裡。

若把範圍擴大至連續三分球命中場次紀錄，柯瑞同樣以244場居冠，且紀錄還在持續更新，第2位也還是柯瑞自己的157場，前老鷹射手柯佛（Kyle Korver）的127場位居第3。勇士目前以43勝38負排在西區第6，仍有機會逆襲快艇搶下第5席位，勇士例行賽最後一場比賽將作客已遭淘汰的拓荒者，柯瑞高機率將寫下驚人紀錄。