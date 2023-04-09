縣府在湖口鄉興建王爺壟運動公園啟用後，後續辦理湖口公五公園改造工程，經工作坊及地方說明會廣蒐民意，因地制宜發想，將規畫裝甲車造型遊具，打造為新竹縣首座軍事主題特色公園，如工程順利招標，預計最快明年3月完工。

縣府產業發展處指出，縣長楊文科推動興建22座特色公園計畫，目前已完成啟用13座，另有6座在6月會全部完成，縣府交旅處有1座和竹北市公所2座因要規畫做地下停車場，完工時程會較晚，湖口鄉公五公園工程經費2500萬元，是由縣府與湖口鄉公所共同挹注。

在湖口王爺壟重劃區內的公五公園，去年舉辦工作坊及地方說明會，廣蒐民意完成，將打造竹縣首座軍事主題特色公園，完成基本設計規劃審查後，目前進入細部設計審查。

湖口公五公園以湖口軍事基地特色融合遊憩場域，規畫長約18公尺的裝甲車攀爬遊具和模擬500百障礙體能遊具，挑戰性及趣味性加倍，還有鳥巢鞦韆、沙坑區及約147.5公尺的Pushbike滑步車道，並加入樂齡體健設施，預計在6月上網招標，如順利發包，可望7月動土，明年3月完工。

縣府指出，縣長楊文科持續推動各鄉鎮市建設，其中湖口鄉大型運動場王爺壟運動公園完成後，湖口高中遷校工程及湖口文小非營利幼兒園也動工發包，未來公五特色公園落成，湖口鄉生活機能發展會更加完善。

另外，湖口鄉公所規畫東興村兒童遊樂場，鄰近湖口鄉維東重劃區及北湖車站，今2月東興村兒童遊樂場工作坊順利落幕，顧問公司將提送工作坊成果報告審查，也將召開地方說明會，廣蒐民意。