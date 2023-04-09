奧萬大森林遊樂區，夜間生態觀察。（南投林管處提供／廖志晃南投傳真）

奧萬大國家森林遊樂區位於中海拔，生態環境維護完善，成為螢火蟲重要棲地，今年賞螢季將於4月17日登場至5月7日截止，期間每晚固定舉辦「拜訪火金姑」，引導遊客探索奧萬大的賞螢熱點。

奧萬大發現的螢火蟲種類繁多，已有的紀錄包括黑翅螢、紅胸黑翅螢、小紅胸黑翅螢等13種，4至5月是這些螢火蟲求偶行為大發生時期，此起彼落的閃閃螢光，是雄螢發出的求偶訊號，等待者雌螢的回應，螢光閃爍的夜晚，其實就是一場場浪漫的邂逅，還有傳承物種生命的本能。

今年，奧萬大森林遊樂區特別與自然教育中心合作，聯合推出「來去森林住一晚，賞螢趣」系列活動，由專業環境教育教師帶領，從螢火蟲的棲地環境觀察，到生態習性認識，將有關螢火蟲的知識，以寓教於樂的方式，讓遊客體驗知性與感性兼具的套裝遊程，要讓賞螢遊客盡情享受療癒的森林之夜。

近年來，生態環境保育受重視，維護螢火蟲棲地成效卓著，螢光閃閃吸引賞螢人潮，也成為觀光產業重要資源；每年4、5月間，是螢火蟲大發生的季節，南投縣4大賞螢區除了奧萬大，還有日月潭賞螢區、竹鹿賞螢區、北港溪賞螢區。

日月潭周邊7大賞螢據點，包括埔里鎮桃米，魚池鄉蓮華池、大林、水社、頭社，信義鄉潭南及雙龍；日月潭風景區管理處今年整合日月潭賞螢區公私部門及地方協會，推出賞螢火蟲套裝遊程，5月底前報名參加各相關協會及信義鄉公所主辦的賞螢活動，即可獲得「日月潭螢光優惠券」1張。