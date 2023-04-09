台9線玉里大橋是花蓮南區的交通命脈，年久老舊有安全疑慮，去年0918強震更重創結構，改建工程今正式動工，立委傅崐萁（左）、縣長徐榛蔚（中）與公路總局局長陳文瑞（右），一起拿著金鏟鏟土，祈求工程順利在2027年完工。（羅亦晽攝）

台9線玉里大橋是花蓮南區的交通命脈，不過橋梁年久老舊，有安全疑慮，去年0918強震更重創結構，改建工程刻不容緩，經公路總局與橋下管線單位協調完成遷移，加速橋梁重建進度，今正式動工，採半半施工，預計2027年完工啟用，不過當地目前亦進行許多震災重建工程，縣長徐榛蔚則希望地方民眾能共體時艱挺過交通黑暗期，迎接未來便利又安全的交通路線。

玉里大橋由北上橋與南下橋組成，分別在1977年、1994年建造完成，由於橋梁位在板塊交界處，每年平均長高3公分，有行車安全疑慮，且去年918強震重創2座橋梁，其中南下橋結構破損嚴重判定為危橋，現仍封閉，北上橋經補強改為雙向道通行。

由於玉里大橋南下橋吊掛下方管線多，遷移有難度，影響工程進度，經立委傅崐萁今年初協調管線單位，全部已在3月底完成遷移至北上橋，幫助公路總局啟動「台9線玉里大橋至東里拓寬工程」，今舉辦動土典禮，傅崐萁、徐榛蔚、公路總局長陳文瑞及多名地方仕紳均到場參與，為整體工程祈福。

公路總局指出，工程總長約7540公尺，範圍為台9線里程293＋740公里至301＋280公里處（台9線新樁號278K＋283.899－285K＋823.899），內容包括道路、橋樑、擋土牆、排水及其他附屬工程等；道路工程部分，沿線道路拓寬後，以中央分隔島分隔雙向4車道及機車道，機車道外緣為包含植栽帶、自行車道及護欄的設施帶。橋梁部分，除改建玉里大橋，還包括樂合溪橋、安通橋、吳江橋及拱仔溝橋，工程總經費逾41億元。

工程中，最受關注的玉里大橋總成約685公尺，工程採半半施工，意即先封閉南下橋進行拆除重建作業，同時開放北上橋供民眾通行，待南下橋完成後，再施作北上橋，預計2027年上半年完成雙向通行功能。

蘇花改工程處第四工務段段長陳勝雄表示，此次工程將加強玉里大橋防震功能，橋梁上方結構為鋼箱型粱，採南北分離方式合成，擴大地震造成橋梁高低落差共約60年的使用年限，下方結構採雙柱橋墩與樁基礎，提供更佳的耐震能力，並利用混凝土因應河川區域內的風險。

傅崐萁指出，近年物價飛漲，玉里大橋至東里道路經多次流標，最後以41億經費開標動工，感謝公路總局的努力，除投入台9線拓寬工程，也積極於沿線加裝安全防撞鋼樑板，保護用路人安全，此外，他也協請交通部盤點花蓮南區各項交通設施，編列預算修繕損壞的道路及橋樑，提供民眾更為便利的交通。

陳文瑞則說，新玉里大橋預計在2027年2月完工，勉勵工程人員在兼顧品質下，儘速提前完工通車，讓玉里大橋成為使用百年的橋梁。