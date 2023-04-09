內政部前部長徐國勇8日喊出全力支持吳欣岱。（吳欣岱辦公室提供／陳薏云台北傳真）

台灣基進台北市黨部暨吳欣岱服務處昨（8）日舉辦開幕活動，內政部前部長徐國勇、衛福部前部長陳時中及前立委姚文智均到場。國民黨台北市議員李彥秀分析這3人所代表的政治意義，更直言代表「英系」的陳現身挺吳，隱藏在背後的其實是「蔡賴」之間的矛盾。

李彥秀今日在臉書表示，徐國勇、陳時中及姚文智現身祝賀吳欣岱，民進黨中央發言人還說相關行為不違反黨紀，可從此事看出這3人所代表的3層政治意義，同時也是北市港湖區現任立委高嘉瑜的3大挑戰。

李彥秀指出，陳時中親自出席吳欣岱造勢活動，代表的其實是英系的態度，背後更隱藏總統蔡英文與民進黨主席賴清德之間的矛盾；姚文智代表2018市長選舉的「恩怨情仇」，綠營因為高嘉瑜長期友柯的態度，對她產生立場與信任上的動搖；徐國勇則是在政策面的問題，代表高針對「實坪制」、「公設比」等議題，與內政部的立場相對，最終成為「對人不對事的意氣之爭」。

「高嘉瑜委員仍然是綠營實力最強的人選！」李彥秀認為，儘管在如今的諸多爭議下，高仍然是綠營最強人選，但吳欣岱的形象與對議題的掌握度，讓她在民調中可以吸引部分中間選民及婦女票的支持，並非各界以為的只有深綠在挺，「高嘉瑜長期力挺賴清德，賴清德是否會『投桃報李』，以個人在深綠的影響力勸退其他候選人，仍有相當的可能性。」