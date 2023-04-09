烏克蘭總統澤倫斯基昨天跟過齋戒月（Ramadan）的烏克蘭穆斯林軍人一同享用開齋飯，他說這會成為年年實行、傳達尊重的「新傳統」，同時指控俄羅斯壓迫克里米亞半島的穆斯林。

開齋飯（Iftar）指的是伊斯蘭教神聖齋戒月期間，穆斯林結束白天禁食後的餐食。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，昨日晚餐的與會者包括「克里米亞韃靼人大會」（Mejlis of the Crimean Tatar People）領袖，以及穆斯林聖職人員代表，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）致詞時，向穆斯林群體表達謝意。

他說「烏克蘭各地都尊重」齋戒月，「甚至在前線、戰鬥狀態中」亦然。

克里米亞半島（Crimea）屬於烏克蘭，但2014年遭俄羅斯併吞，目前處於克里姆林宮控制之下。烏克蘭去年2月遭莫斯科當局無端全面入侵以來，已多次襲擊克里米亞半島的俄軍陣地。

澤倫斯基多次矢言要解放克里米亞半島，表示當地仍是「烏克蘭人民和社會的一部分」。

他昨天也批評俄羅斯對待克里米亞半島穆斯林的方式。

澤倫斯基指出：「俄羅斯奴役烏克蘭和歐洲其他民族的企圖，確切來說始於占領烏克蘭的克里米亞，始於在克里米亞壓迫烏克蘭人和克里米亞韃靼人的自由，以及壓迫克里米亞的穆斯林。」

他還說：「解放克里米亞是別無其他選擇的，不只為了烏克蘭，也是為了全世界。」（譯者：楊昭彥/核稿：陳彥鈞）1120409