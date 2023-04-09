晶睿通訊今年新品推出動作頻頻，繼日前發布智慧型雲端監控服務VORTEX及智能監控系統VAST Security Station後，又於近期宣布以AI影像分析能力橫向導入新產品，以建構全方位AI安防解決方案，藉以升級安防應用範疇。
為新產品搭橋，晶睿上月已陸續參加日本年度安防展Security Show、美國最大安防展ISC WEST，向客戶展示更智慧、更人性化的AI安防解決方案，晶睿表示，現場詢問熱烈，未來將持續透過線上及線下活動宣傳，拓展海外商機，期待今年營運可以再攀高峰。
受到出口排程影響，部分營收遞延，晶睿（3454）3月合併營收寫下近10個月的新低，僅來到7.08億元，相較於去年同期的7.13億元微減0.57％，不過因今年元月及2月表現還不錯，分別寫下歷史第六高及第七高，雖然今年3月營收退居史上第十二高，但今年首季累計營收仍達到24.26億元，相較去年同期的18.7億元成長三成，也仍維持歷年同期新高的水位。
晶睿通訊今年新品推出動作頻頻，繼日前發布智慧型雲端監控服務VORTEX及智能監控系統VAST Security Station後，又於近期宣布以AI影像分析能力橫向導入新產品，以建構全方位AI安防解決方案，藉以升級安防應用範疇。
為新產品搭橋，晶睿上月已陸續參加日本年度安防展Security Show、美國最大安防展ISC WEST，向客戶展示更智慧、更人性化的AI安防解決方案，晶睿表示，現場詢問熱烈，未來將持續透過線上及線下活動宣傳，拓展海外商機，期待今年營運可以再攀高峰。
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