晶睿通訊今年新品推出動作頻頻，繼日前發布智慧型雲端監控服務VORTEX及智能監控系統VAST Security Station後，又於近期宣布以AI影像分析能力橫向導入新產品，以建構全方位AI安防解決方案，藉以升級安防應用範疇。

為新產品搭橋，晶睿上月已陸續參加日本年度安防展Security Show、美國最大安防展ISC WEST，向客戶展示更智慧、更人性化的AI安防解決方案，晶睿表示，現場詢問熱烈，未來將持續透過線上及線下活動宣傳，拓展海外商機，期待今年營運可以再攀高峰。