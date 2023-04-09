每日上午8點到下午5點，每個小時放行10分鐘。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣南庄鄉苗21線經常因為豪雨風災發生土石坍方，去年7月到今年為止，苗21線3.5公里、12.3公里、14.3公里路段，都曾發生落石坍方，甚至造成道路中斷。縣府即日起到5日1日，展開3.5公里邊坡復建工程。另外，12.3公里路段，工務處已向中央爭取1.6億元，爭取興建明隧道，讓地方用路更安全。

苗21線是南庄鄉石壁、鹿場、鹿湖、鹿山等部落，對外交通唯一聯絡道路，也是前往加里山、苦花壇等知名景點的必經之路，但每次逢災就有落石，造成地方通行困擾，也衝擊地方觀光。

縣府工務處指出，即日起至5月1日展開3.5公里處邊坡復建工程，並將進行交通管制，每日上午8點到下午5點，每個小時放行10分鐘，如遇國定假日及例假日則暫停施工、不管制，交管天數20日。

另，苗21線12.3公里路段，今年2月完成邊坡復健，但防落石柵欄仍舊抵擋不住大量土石崩落，縣議員楊文昌籲請縣府設置明隧道。工務處則指出，目前評估後認為護欄保護作用有限，明隧道建置有其必要性，縣府已經向交通部爭取苗21線設置明隧道，納入公路總局生活圈道路交通系統建設計畫，預計總工程經費約1.6億元。