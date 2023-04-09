導演范云杰因病辭世。（蔡嘉紜提供）

工作人員為范云杰慶生畫面。（蔡嘉紜提供）

范云杰與合作的演員吳政迪合影。（蔡嘉紜提供）

范云杰執導過許多作品。（蔡嘉紜提供）

范云杰執導過許多作品。（蔡嘉紜提供）

曾執導過公視人生劇展《尋人啟事》、《寒武紀》、《本願路》及大愛電視台《海海人生路》、《指尖的溫暖》、華視電視電影《寸尺》等經典作品的知名導演、編劇范云杰，6日晩上7時24分因腸炎引發的敗血症，病逝於台北榮總，享年54歲。范云杰的妹妹范心怡在臉書發文，寫到「他走的太過匆促，沒能好好和這個世界道別，為免留下遺憾，他的殺青戲將於4月19日下午二時開拍，只是這一次將不會聽到他熟悉的聲音喊Action⋯」。

范心怡表示，「這段期間他的病情時好時壞，家人們始終心懷僥倖樂觀以對，畢竟他兒時即戰勝骨肉瘤還登上國際醫學期刊，20年前也在未使用葉克膜的情形下打敗心肌炎⋯，然而我們眼中的勇者其實是孤獨的，即使親如家人、即便萬般不捨，都無法為他分擔一絲一毫的病痛，或許是因為累了，更可能是擔心麻煩大家，這一次他毅然選擇了放手，一如既往的體貼、一如既往的令人心疼⋯」

她代表家人感謝各位的關心，「在家人的陪伴下，他走的還算安詳，他過於短暫的人生，感謝有各位一路照拂，相信他在另一個世界，還會延續他的暖男風格，從此天各一方各自安好⋯番茄妹妹泣筆」。

范心怡受訪時哽咽表示，她真的很心疼二哥范云杰，從小到大，老天爺好像很愛考驗他，國小就讓他戰勝骨肉瘤，20年前因感冒引發心肌炎，本來送醫院已經要啟動葉克膜，後來哥哥撐過來了，這幾年哥哥身體不太好，都在洗腎，這次身體不適是在農曆年前就住院，中間曾返家過年，過完年又住院，一開始在血液腫瘤科查不出病因，後來發現胃潰瘍非常嚴重，以為治療就會好，但血壓持續不穩定，後來又發現體內毒素高，懷疑是洗腎沒有很徹底，但做了血液透析也沒改善，最後發現大量出血，原來大腸也潰瘍，但其實他2月才照過大腸鏡一切正常。

她說，孝順的哥哥生病期間還在擔心家人，當時病情相對樂觀，他也會擔心自己之後的工作，因為過年那時住院時他已經站不太起來，很擔心他康復之後無法繼續他的工作；上周哥哥病情突然惡化，出現休克，家人覺得應該開刀，問醫生存活率，結果醫生根據經驗研判，這樣的洗腎病人幾乎挺不過手術過程就會走了，過去幾乎沒有開刀成功的案例，家人於是沒有讓他動手術，祈禱也許會有奇蹟發生，以為還是可以撐過來，沒想到仍引發敗血症而離世，「可能他不想再讓家人擔心了⋯⋯」。

范云杰的10多年工作夥伴、與他情同兄妹的製作人蔡嘉紜痛失摯友，她難過表示，范云杰雖然從年輕時身體就不好，一直都有慢性病纏身，但工作時永遠是那麼敬業，任何拍攝出班，身為導演的他永遠是最早到、最晚走的，每天都第一個到現場忙做功課，她就習慣陪著他早到、陪他吃早餐，然後像個藥頭一樣塞給他維他命；早年曾寫過《鳥來伯與十三姨》、《台灣奇案》等劇本的他，這兩年重操編劇舊業，最後遺作是郭美珠製作的《新台灣奇案》，至於生前最後執導的作品，是拍攝有關病毒的紀錄片，6集節目中他負責新冠病毒及諾羅病毒，去年底在民視新聞台播出。

范云杰除了專業與敬業，更是合作夥伴心目中的暖男導演，蔡嘉紜印象深刻的還包括大愛電視台第一部可以穿牛仔褲演出的戲劇，就是范云杰執導，「原本大愛戲劇中是不能出現牛仔褲的，因為被認定非環保材質，是云杰跟他們拍桌說『你們誰告訴我你家裡沒半件牛仔褲，我就認了』，電視台之後才對牛仔褲限制鬆綁」。

蔡嘉紜也透露疫情這兩年，他們一直在想辦法籌備兩個題材，希望能撰寫、拍攝出來，還許願要一起拿獎，哪知他去年開始身體不太好，計畫沒能完成，「但我們的夢想我會繼續幫他完成！」