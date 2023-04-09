國民黨台北市議員徐巧芯與立委費鴻泰立委初選愈演愈烈，徐巧芯喊出所有選擇都要開心，她9日出席府會共識營，會中不僅與台北市長蔣萬安有交流，與許多議員同樣也有許多互動。徐巧芯表示，相信蔣萬安很支持年輕世代從政，最近蔣萬安也跳舞跳得很開心，也祝福支持費鴻泰的所有人都會開心起來。

國民黨台北市議員徐巧芯表示，台北市長蔣萬安對於立委初選會保持中立，但以對蔣的了解，蔣萬安很支持年輕世代從政。（劉彥宜攝）

徐巧芯指出，蔣萬安於共識營中有對她說，「謝謝辛苦了」。她則回覆，「不會，你才辛苦了。」蔣萬安會保持中立，但和蔣萬安有革命情感，以對蔣的了解，蔣很支持年輕世代從政，初選階段雖然是兄弟爬山、各自努力，但相信蔣萬安支持年輕世代、開拓年輕人和中間市場的初心不會改變，

而徐巧芯喊出，任何選擇都要開心、快樂，對於蔣萬安是否開心？徐巧芯則說，蔣萬安最近看起來很開心，UBA大專籃球聯賽冠軍賽時還熱舞，在市政漸表現入佳境，開心把市政做好，全民也會開心。

徐巧芯也說，議長戴錫欽、民政局長陳永德也都很照顧、力挺她，同黨議員游淑慧、鍾沛君、張斯綱和王欣儀也都很支持，之後有些活動，也有詢問他們的時間是否允許等。

另，立委鄭麗文今早陪同費鴻泰至永春市場拜票時提及，看到費芯大戰心裡很痛苦。徐巧芯大酸，支持她的每一個民眾都是快樂的，不知道為何支持費的都比較痛苦，因此也祝福所有支持費的人都會開心起來，