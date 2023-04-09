藝人吳姍儒（Sandy）在上（3）月下旬迎來兒子「Mason 小初一」，獲得大批祝福，近期也在休養坐月子中。她今（9）早在IG上貼出愛馬仕（HERMÈS）的包裹，讓她以為一早起來就能收到包包，怎料打開來是件毛毯，才知道揭曉是公公婆婆送給兒子的禮物。

Sandy從生產後就開始一一回覆各界送來的禮物，今（9）早在IG限時動態突然貼出一個橘色包裝禮盒，且清楚可見時尚品牌愛馬仕的標誌，讓她直言：「不會星期天一大早起床收到愛馬仕包包吧～」並以3顆愛心表示開心。

接著打開蓋子後發現，內容物不是包包，而是一條印著城堡、馬匹、森林等圖案的毛毯，雖然結果讓眾人失望，但Sandy也解釋：「這是爺爺奶奶送給小初一的啦（謝～謝～公婆～）。」可見爺爺奶奶對孫子十分疼愛，也希望孫子能平安長大。

而小初一在眾目睽睽下順利誕生，成為人母的Sandy曾在生產後有感而發，「這天天在我肚子裡開趴踢的小男孩現在穩當地在我懷裡，見了面，倒是相當客氣，哭聲輕柔撒嬌，牽動我心」，她也向兒子告白喊話：「兒子，快樂就好，我愛你。你是你，我是我，你永遠都是你自己的，而我永遠會在你身邊陪伴聆聽你。」