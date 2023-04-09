三民區九如二路與博愛一路口昨日深夜發生碰撞車禍。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

昨日深夜三民區九如二路與博愛一路口發生一起機車碰撞意外，一共造成3傷，不過，高雄市1至3月10大易肇事路口，第一就是苓雅區「中正一路與高速公路西側便道」，接續就是三民區「九如二路與博愛一路」、但此路口，去年可是沒入榜。

經高雄市交通警察大隊統計，今年1至3月，10大易肇事路口依序為苓雅區「中正一路與高速公路西側便道｣、三民區「九如二路與博愛一路」、苓雅區「中正一路與高速公路東側便道」、左營區「大中一路與民族路口」、前鎮區「中山四路與五甲三路」、苓雅區「建國一路與高速公路西側便道、仁武區「八德二路與高楠公路」、前鎮區「中山四路與中安路口」、三民區「九如一路與高速公路西側便道」及「九如一路與高速公路東側便道」。

分析事故肇事原因，以「未注意車前狀況」、「未保持行車安全距離」、「未依規定讓車」及「未保持行車安全間隔」為主要肇因；並可見肇事路口多數發生於高速公路交流道周邊道路與交通量大的道路，高速公路交流道與平面道路車流交織頻繁，如車速過快或未遵守號誌、標誌、標線管制指示，極易衍生事故，行經該等路口應特別注意行車安全，警察局也列入重點執法地點加強取締違規。

不過值得注意的是，去年10大易肇事路口中，三民區「九如二路與博愛一路」可是沒上榜，但該路段昨日深夜就發生車禍，余姓女騎士與陳姓女騎士碰撞，導致機車奔飛到超商前的人行道，而陳女滑行擦撞另1輛小客車，一共造成3人受傷，所幸送醫後皆無生命危險。

由於該路段就在高雄火車站，因站東路與站西路形成單向環狀開通後，有些駕駛還不熟路況，事故增多。不過，高雄市府交通局表示，經觀察，整體站區道路事故數由每日平均1.06件，到通車後2個月降低至每日0.5件，與重要路段比對，肇事率已下降且非屬嚴重肇事路段。然而，為強化站東路動線導引，於今日及下周完成站東路南北兩端彩色標線。