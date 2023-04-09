警方查獲大量槍枝、子彈。（苗栗縣警察局提供／李京昇苗栗傳真）

警方查出大量改造手槍。（苗栗縣警察局提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣警察局3月9日至4月8日，1個月時間執行清源專案，查獲各類犯罪311件、311人，並起出各式毒品、非法槍枝。其中在竹南鎮彭姓嫌犯將住處作為改造槍枝場所，警方在其住處查扣大量改造手槍，全案依違反槍砲彈藥管制條例等罪嫌送辦。

苗栗縣警察局從3月9日至4月8日，配合內政部警政署規劃針對幫派據點、圍事經營及經常出入行業處所執行威力掃蕩臨檢，並加強掃黑、打詐、肅槍與安居專案等專案執行，查獲販毒集團、改造槍械工廠、詐欺集團等，期間警察局動員掃黑專責隊、分局掃黑專責小隊與分駐（派出）所員警計1660人次，逮捕429人送辦，強力臨檢取締計675場次。

苗栗警方並結合苗栗縣政府聯合稽查小組，針對前特定場所執行稽查18場次，移送治平案件2件19人，檢肅具竹聯幫、明仁會等具幫背景者共14人，查獲販賣毒品10件10人、詐欺集團3件20人、通緝犯69人及詐欺等各類犯罪311件311人，查扣各類毒品228.79公克、吸食器1組與非制式手槍4枝、子彈67顆、模擬槍2枝，改造工具1批，成果豐碩。

警方更在苗栗縣竹南鎮彭姓男子住處，查扣非法改造非制式手槍3把、半成品1把、子彈4顆、霰彈1顆、改造工具1批，警方發現，男子將藏身巷弄公寓作為改造槍械場所，經擴大偵辦於上月29日再至新北市新店區起獲非制式手槍1枝、子彈54顆，遏阻槍枝外流，避免危害民眾生命安全。

苗栗縣警察局表示，掃黑、打詐、肅槍與緝毒是政府當前重點工作，將持續強化各項勤務作為，鐵腕掃蕩不間斷，以展現警方打擊犯罪，掃蕩黑道幫派之決心。

警察局局長莊勝雄同時呼籲鄉親，「全民普發6000元」，發放方式有直接入帳、造冊發放、登記入帳、ATM領現、郵局領現等5大方式，其中領有勞保年金、國民年金、勞退等特定族群，不須登記，直接匯入帳戶，提醒民眾政府不會以簡訊、電子郵件或打電話等方式通知領取6000元，民眾若遇到類似情形，記得撥打165反詐騙諮詢專線。