一名男網友平時外宿，清明連假回家洗衣服時發現洗衣機裡有爸媽及姊姊的衣服沒洗，他先把髒衣服拿出來，然後單獨洗自己的，事後被姊姊罵為何沒幫忙一起洗，男網友覺得委屈上網訴苦，卻反被網友罵爆「還特別把家人髒衣服拿出來不一起洗，真的超級自私」。

原PO近日在PTT發文，平時都在外住宿，日前清明連假回家剛好有洗衣需求，卻發現洗衣機裡面有爸媽及姊姊的髒衣服、褲子在裡面，就把他們的衣服拿出來，只洗自己的，到了晚上姊姊發現後，一問之下才知是原PO只洗自己的份，沒幫家人洗，指責原PO為何只洗自己的。

原PO訴苦，在他的觀念裡，習慣自己的東西自己處理，好奇問大家在家裡都是怎麼洗衣服，「也是最後丟進去的要全洗且全晾嗎？有點不解」。

文PO出後，許多網友認為原PO太自私，紛紛留言：「超討厭這種自私的家人，怎麼不拿去外面的洗衣店洗」、「你乾脆在租屋處找投幣洗衣機就好了，回家不幫忙洗，還把洗衣機裡面的拿出來」、「放假回家不做點家事，當自己房客膩？」、「幫家人掛個衣服都不願意，我是家人會心寒」，也有人緩頰「看各家習慣吧，我家人衣服都是自己洗自己的」、「別人的在洗衣機裡，你拿出來是有點沒禮貌，要也是先洗他們再洗你的」。