2024總統大選備受矚目，早早表態參選的民眾黨主席柯文哲7日舉行訪美前記者會，柯文哲在受訪時強調，「你想想看，下架民進黨，難道換國民黨上來貪汙腐敗？」他反對「下架民進黨」或「非綠聯盟」的口號，因為還是陷入藍綠對抗的僵局。而近日就有一份最新民調指出，有高達82％的民眾認為「民進黨最腐敗」，僅有2％的民眾認為「國民黨最腐敗」，引發討論。

YouTube頻道《桃園孫先生》8日對於「柯文哲表示『反對下架民進黨的口號，難道換國民黨上來腐敗？』」進行了網路民調，截至9日16時，已有1.4萬人進行投票，有82％的民眾認為「民進黨最腐敗」、有2％的民眾認為「國民黨最腐敗」、有14％的民眾認為「民進黨.國民黨一樣腐敗」、有1％的民眾則有「其他意見」、另有1％的民眾「沒有意見」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「救中華民國，必須淘汰民進黨」、「我只知道，臺灣在經濟最好，戰力最強，人民最團結的時候，是在國民黨執政時期」、「沒有國民黨，就沒有十大建設、亞洲四小龍、國防軍隊安全！愛台灣是用行動表示的，不是用嘴說的！」、「民進黨還沒自省的能力」。