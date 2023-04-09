直到賽前40分鐘才突然宣告「魔獸」霍華德膝傷不打，陳孝榕也確診的桃園永豐雲豹，9日在主場面對台南台鋼獵鷹，儘管鄭瑋攻下23分，一度幫助雲豹超前，獵鷹最後仍靠阿修羅24分、14籃板，布拉也有20分，最後以92比84力挫雲豹，除了送雲豹6連敗，雲豹也確定提前淘汰出局，連季後挑戰賽都沒法打，台中太陽將以例行賽第5身分打季後挑戰賽；隨著雲豹提前淘汰，剩下兩場作客的例行賽，魔獸恐怕再次上場機率不高。

儘管突然少了霍華德坐鎮禁區，雲豹一開賽還能跟獵鷹打成拉鋸戰，直到次節，獵鷹才打出15比3小高潮，一度擴大領先差距到19分，戴維斯還因猛推陳靖寰一下，遭到裁判吹違反運動道德犯規，更是重創雲豹士氣，打完上半場，獵鷹54比39領先。

雲豹第三節吹出反攻號角，鄭瑋接連投進4顆三分球，戴起雲豹一波14比0猛攻，甚至靠著劉元凱兩罰俱中，在第三節尾聲取得64比63超前，打完前三節，雲豹仍以69比68領先，霍華德還在板凳席高舉雙手就像贏了一樣，鄭瑋第三節包辦15分。

隨著戴維斯最後8分37秒犯滿畢業，雲豹只能用全本土應戰(棄用拿酷)，接下來場上局面完全被獵鷹控制，布拉結合阿修羅在內線發威，重新拉開領先優勢，直到最後3分20秒，雲豹才想到把拿酷換上，卻早已為時已晚，獵鷹宣告帶走勝利，鄭瑋末節投6中0(含三分球投5中0)、得分掛零。