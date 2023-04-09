即將進入4月下半月，小孟老師在臉書上分享下半月財運將超級旺的4生肖，依序是生肖鼠、牛、蛇、豬，其中第1名的生肖鼠對賺錢將特別感興趣，可多看理財書籍或尋找網路課程來增強理財觀念，就能幫助自己在投資分析市場上更上一層樓。

▍第四名：生肖豬

生肖豬在4月下半月財運上適合多方發展拓展機會，若想投資也不要孤注一擲，應去研究副業發展，將可得到不錯的回饋。

▍第三名：生肖蛇

生肖蛇在4月下半月將有機會接到工作，雖會面臨巨大的壓力，但也是他們賺錢的好時機，眼光與目標放長遠來看，可幫助自己打下穩固的基石，來獲取更好的發展。

▍第二名：生肖牛

生肖牛在4月事業將非常順利，下半月績效會開始急起直追，只要努力向前，就能揮別過去霉運，記得需保持開創新機會的心態，就能持續賺到錢財。

▍第一名：生肖鼠

生肖鼠在4月下半月對賺錢方面將會特別感興趣，建議可多看理財書籍或尋找網路課程，藉由進修過程中增強投資理財觀念，就能幫助自己在投資分析市場上更上一層樓。