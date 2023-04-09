曾敬驊是炙手可熱的潛力新星。（潮旅Ciao提供）

曾敬驊是炙手可熱的潛力新星。（潮旅Ciao提供）

曾敬驊是炙手可熱的潛力新星。（潮旅Ciao提供）

新生代潛力男星曾敬驊在愛奇藝奇幻喜劇《不良執念清除師》飾演外表看起來很屁、成績又吊車尾的學生蒲一永，但當他提起毛筆桿，落款寫字時便能傾聽到妖怪的聲音，繼而產生溝通。他因應角色需求特別勤練書法數個月，練出一手好字，但其實他原本寫字就好看，字體公正又娟秀，透露說這要歸功於他上高二才開始用手機，「我比其他同學晚用手機，因此這段日子，我只能靠手寫方式寫情書，我想應該是那時練出來的！哈！」

曾敬驊說，當初與劇組的共識，就是「好好練習寫毛筆字」，因此戲裡蒲一永寫書法部的手部特寫鏡頭，都不假手書法老師當替身，每一筆、每一劃，都是出自於他本尊的「手筆」，「因為這是蒲一永最大的特色！要是我省掉不練，我就無法全心投入角色中！」

為了讓自己書法純熟，練出那種戲裡的流暢與自信感，曾敬驊花數月時間，每天幾小時跟老師學習，他表示因為這樣，很多橋段呈現上更有氛圍，「一開始我怕筆畫很多的字，但寫著寫著，原來筆畫少字的才更難寫，因為筆畫少要寫的端正漂亮，非常不容易！」

蒲一永靠寫書法幫助妖怪「喬事」，這神奇能力，跟「驅魔道長」林正英、錢小豪或午馬等諸位「前輩」比，誰的能力比較厲害？曾敬驊超認真地回說：「當然是這幾位前輩老師！我只是寫書法，但這幾位老師的絕技，可都是超紮實的土法煉鋼，從零開始，我根本就望塵莫及啊！」

曾敬驊劇中有宋芸樺與彭千祐兩位伙伴，從陌生到打成一遍，曾敬驊非常感激他們，讓自己詮釋蒲一永並不孤單，「與他們搭檔合作的一路過程，『怎麼妥善解決事件』，是我認為《不良執念清除師》想要表達的精髓，反倒不是你想像要怎麼殺掉妖怪。導演用自己生活的寫照，藉由這3人彼此的想法與做法，來處理眼前的事件，繼而一起成長，希望帶給大家更深層的省思反饋。」

曾敬驊說，有的人外表讓你看起來會害怕，但骨子裡卻是個古道熱腸的大好人，有的人可能正面臨生離死別，但你卻無法從他的樣貌，感覺出他的心正在煎熬難過著，而戲裡因為執念而凝聚的每一個妖怪背後，也是如此，不能單純看一面。他很開心接下蒲一永這角色，在戲裡傾聽妖怪的聲音，戲外傾聽自己的聲音。

曾敬驊之前曾說希望實現騎自行車走透透的心願，「我最想去嘉義跟彰化，我很喜歡那裡的環境，純樸又有人情味，好想去吃那邊的路邊攤，感覺每一攤都好好吃！而且到時要是小朱（朱軒洋）有空，我就會拉他一起跟我走，但我想他應該會否決騎自行車這個提議，他會想騎檔車！」他喜歡旅行，但不是個「手機吃大餐」與「手機賞風景」的人，「我比較想用『心』去旅行，感受當時所有事物，所以手機裡這樣的照片不多，我把所有的美好都烙印在心裡！」