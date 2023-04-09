一名年輕女性因腰痠、腹部不適多日而就醫，醫師經過電腦斷層掃瞄發現，女子是因為太瘦造成「游離腎」，也就是所謂的腎下垂，因太瘦的人沒有足夠脂肪結締組織可以固定腎臟，導致坐起或站立時，腎臟因重力牽引而位移。醫師提醒，太過纖瘦的體型也可能埋藏健康危機。

新泰綜合醫院腎臟科主任陳佑丞在其臉書表示，上述女子身材非常纖瘦，體重僅43公斤，因腰痠、腹部不適數日到該院掛急診，電腦斷層顯示，除了左右腎臟高度差異過大以外，身體沒有明顯異常，急診醫師認為可能是游離腎導致，因此建議女子腎臟科門診追蹤。

陳佑丞表示，他幫女子做了腎臟超音波後證實為典型的游離腎患者。他說明，游離腎即是「腎下垂」，腎臟原本位於後腹腔的腎窩，人正常呼吸時，腎臟會有上下1~2公分的起伏，但太瘦的人沒有足夠脂肪結締組織可以固定腎臟，因此在坐起或站立時，腎臟便會因重力而位移，最常發生在右腎，但也可能發生在兩側。

他表示，這類疾病好發於年輕纖瘦的女性，臨床症狀為腰腹痠痛、頻尿、腸胃不適等，可用增加體重、休息舒緩、使用束腹帶來減緩不適，若非常嚴重時，則需透過腹腔鏡腎臟固定術。