陳姓男子上月底開走友人與租車公司租用的車輛後便人間蒸發，昨傍晚駕車行經花蓮吉安鄉內小巷時，遭警方攔查，並在車內查獲1包約0.72公克的安非他命、改造手槍、子彈等物，經帶回訊問後，全案依法移送偵辦。（吉安警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

陳姓男子上月底開走友人與租車公司租用的車輛後便人間蒸發，昨傍晚駕車行經花蓮吉安鄉內小巷時，遭警方攔查，並在車內查獲1包約0.72公克的安非他命、改造手槍、子彈等物，經帶回訊問後，全案依法移送偵辦。（吉安警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

陳姓男子上月底開走友人與租車公司租用的車輛後便人間蒸發，昨傍晚駕車行經花蓮吉安鄉內小巷時，遭警方攔查，並在車內查獲1包約0.72公克的安非他命、改造手槍、子彈等物，經帶回訊問後，全案依法移送偵辦。（吉安警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮44歲陳姓男子上月底開走羅姓友人與租車公司租用的車輛後便人間蒸發，租車公司趕緊向警方報案，未料陳男昨傍晚駕車行經吉安鄉時遭警方攔查，當場在車內查獲1包約0.72公克的安非他命、改造手槍、子彈等物，經帶回訊問後，全案依法移送偵辦。

羅男上月27日在台東市某租車公司租用一台車子代步，陳男向羅借走後，不僅逾期未歸還，還失去聯繫，租車業者只好向台東警方報案，請求協助。

不過陳男似乎不知道自己駕駛的車輛已被警方鎖定，昨傍晚6時許行經吉安鄉南海3街時，遭巡邏的員警查緝，同時還在車門扶手處查獲1包約0.72公克的2級毒品安非他命，接著又再後座1個金屬箱內查獲1把改造手槍、2支彈匣、14發子彈及1支槍管等證物，當場將人逮捕帶回派出所詢問。

警方表示，員警昨傍晚巡經轄區南海3街時，發現前方有輛租賃車，因台東警方先前有通報各分局，便以警用電腦查詢，發現該車涉及侵占案件便上前攔查，經訊問後，陳男稱槍械是從網路購買自行改造組裝，毒品則為自用，卻模糊帶過來源。

警方表示，由於陳男犯罪事證明確，全案依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、侵占移送花蓮地檢署偵辦，並持續追查槍械及毒品來源及流向。

吉安警分局表示，依毒品危害防制條例，販賣2、3級毒品最重可處無期徒刑；槍砲彈藥刀械管制條例規定，未經許可，擅自改造模型槍、販賣或運輸改造模型槍者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，併科1000萬元以下罰金，接觸槍毒害人害己，民眾千萬碰不得！

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