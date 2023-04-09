眾人合影留念。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

交通部觀光局舉辦「台灣好湯-金泉獎」票選活動，苗栗縣「泰安溫泉」獲選「十泉十美獎」銅獎及「最佳CP值獎」金獎榮耀。苗栗縣府為擴大推廣泰安溫泉，9日在泰雅文物館前廣場舉辦行泰安原湯祭，邀請民眾泡湯、嘗美食，來趟療癒身心的旅行。

此次在交通部觀光局舉辦的「2022-2023台灣好湯-金泉獎」票選活動中，苗栗縣「泰安溫泉」共獲得7萬156票數支持，為台灣19大溫泉區域第1名，縣府為感謝遊客對泰安溫泉的喜愛與支持，舉辦苗栗觀光溫泉美食暨泰安原湯祭行銷活動，以「相浴泰安，幸福原湯祭暨健走活動」為主軸，推出金泉獎限定優惠、健行限定優惠及「湯旅苗栗幸福集章趣」消費集章抽獎等各種豐富內容。

並結合泰雅文物館館前新設打造的觀光新亮點：打必拉斯溫泉公園與WAKHUL高腳屋親子公園，期望吸引遊客前往苗栗山城，體驗幸福原湯文化，享受苗栗自然環境與人文活動之美。

縣府文化觀光局長林彥甫說，首次推出「五感溫泉健行之旅」，從泰雅文物館館前廣場出發後到群山步道折返回程，一路上可以欣賞泰安鄉壯麗山景，並在途中安排4場次的導覽，透過專業導覽老師帶路漫遊，深入認識泰安鄉在地自然環境，只要民眾參加完健走活動，即可領取限量紀念完賽運動T桖、特色碳烤竹筒飯及50元市集兌換卷，可憑證到好湯市集兌換溫泉蛋、馬告香腸及小米麻糬等在地特色原民美食。

現場還有集結在地小農、文創商品及特色店家等溫泉市集，並邀請迷思魔幻劇團、原民歌手及苗栗縣巴達思文化藝術舞蹈團輪番上陣演出，除了欣賞表演和逛市集外，還有豐富好玩的趣味競賽：趣味剝溫泉蛋競賽和搗麻糬體驗活動，透過一系列的活動讓大家留下難忘的溫泉健行美好回憶。

苗栗縣長鍾東錦、交通部觀光局參山國家風景區管理處副處長湯維堯、議員劉美蘭、陳春暖、泰安鄉公所秘書陳信達、苗栗縣觀光協會理監事及各旅遊民宿協會等人，今日到活動現場，首先由參山國家風景區管理處副處長湯維堯頒贈金泉獎的「十泉十美獎」銅獎及「最佳CP值獎」金獎予苗栗縣縣長，接著鍾縣長率同與會貴賓一同跳健身操，為泰安原湯祭暨健走活動鳴笛開跑。

縣長鍾東錦表示，此次泰安溫泉榮獲佳績要感謝苗栗觀光旅遊協會及溫泉業者，出門要打團體戰，觀光業要合作才能互相支援，互相拉拔互相介紹把好的東西呈現給遊客。像日本瑞士規模夠大的飯店晚上會安排當地著名表演，泰安溫泉飯店也可安排原民民族蹈，讓泰安發展觀光的同時，可以把文化融入，讓遊客感受泰安溫泉的好也知道泰安鄉是泰雅族文化的根，藉由觀光旅遊與文化結合，讓遊客永生難忘苗栗泰安溫泉的獨特魅力。

活動當天為鼓勵民眾在小農市集消費，規劃「市集消費滿額送」好康二重奏，於當天市集現場攤位消費滿500可參加抽獎好禮，提供GoPro運動攝影機1台、Samsonite新秀麗25吋行李箱 1只、騰龍山莊泡湯券 10張等多種豐富好禮，另外，消費滿2000元即可免費參加東村宿舍浴衣體驗1次限量10位，機會難得。

此外，還推出健行活動限定泡湯優惠，當天民眾只要前往合作溫泉旅宿業者店家，即可享有限定優惠，還有幸福集章趣活動及金泉獎限定優惠同步舉行，歡迎全國遊客踴躍參加。

苗栗泰安有著最優質的溫泉泉質和舒心的溫泉設施外，還有得天獨厚的自然環境、歷史悠久的泡湯文化、泰雅原鄉之旅、著名的周邊旅遊景點與美食，是台灣數一數二優質溫泉重鎮，春夏季節前來泡湯是最佳養生選擇，本次「相浴泰安‧幸福原湯祭暨健走活動」結合泰安溫泉區特色美人湯溫泉和原鄉文化，塑造極具地方特色溫泉健走活動，邀請全國民眾到苗栗「親山水、泡好湯、嚐美食」，來一場身心放鬆的小旅行，感受山城苗栗的輕鬆與愜意。