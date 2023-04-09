前總統馬英九日前在大陸訪問時，曾稱讚大陸高鐵寬敞舒適，遭綠營砲轟，前台中市交通局長王義川更聲稱，大陸高鐵沒有靠背、馬「被騙了」。對此，國民黨前台北市議員羅智強狠酸，王義川不當交通部長「是台灣共和國的損失」，不少搭過大陸高鐵的網友也分享，大陸高鐵商務艙確實是有靠背的。

王義川日前在政論節目中指出，馬英九被大陸給騙了，因為大陸的高鐵座椅上並沒有靠背。王並聲稱，照片中的靠背，是為了馬準備的，餐桌上的桌巾、水果、杯子，都是陸方準備好一整組放在那的，沒有人會說大陸的高鐵是好的、馬「不要傻傻的」。

而針對王義川的言論，羅智強今（9）日在臉書發文狠酸，王是「人才」、他不當交通部長，是「台灣共和國」的損失，許多網友也在羅的貼文留言，他們的意見包括「扯到外太空了」、「無知又不學無術的人，真是令人感到匪夷所思、不可思議」、「無言了，只想大笑」、「這位真的蠻靠背的」。

另外，還有多位網友在羅智強貼文留言區分享了搭乘大陸高鐵商務艙的照片，從這些照片可看到，大陸高鐵的座椅的確是有靠背的。