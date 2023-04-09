彰化縣長王惠美（右一）與衛生局長葉彥伯（右二）到秀水高工關心萬人健檢活動。（孫英哲攝）

沒有健康，縱有萬貫家財也無福消受！彰化縣今年首場萬人健檢活動今天在秀水高工展開，彰化縣長王惠美到場關心活動狀況，她強調「健康是人生最大財富」，鼓勵鄉親踴躍參加篩檢，預防重於治療，早期發現，就能早期治療。

秀水鄉長林英嘉表示，秀水是彰化萬人健檢第一站，民眾參與踴躍，代表鄉親有很好的疾病預防觀念。彰化縣衛生局長葉彥伯指出，本次在糖尿病項目篩檢中，參考國外經驗，採用糖化血色素，可以穩定反映過去血糖的變化，提高糖尿病篩檢敏感度，希望民眾在後疫情時代，多進行慢性病篩檢，讓身體更加健康。

彰化縣萬人健檢活動今年在彰化縣26個鄉鎮市一共規劃31場次，彰縣府為鼓勵民眾前來健檢，只要設籍彰化縣，符合國民健康署免費提供的子宮頸癌、乳癌、大腸直腸癌、口腔癌、肺癌及B、C型肝炎篩檢資格者，在今年1月1日至9月30日到彰化縣內28家醫院、128家診所、27家衛生所及設站篩檢現場，每完成1項篩檢者，就送1百元健康禮券，最多可領6百元健康禮券。

衛生局表示，定期篩檢是防治癌症發生最有效的方法，根據國健署統計資料顯示彰化縣2021年整體四癌（乳癌、大腸癌、子宮頸癌及口腔癌）篩檢總量較2020年減少13.2％，後疫情時代為讓民眾身體更加健康，彰縣府今年持續辦理「做癌症篩檢 送禮劵活動」，最多可領6百元健康禮券，預估在「做癌症篩檢送禮劵」活動加碼下，總篩檢人數可達1萬5千人。

衛生局呼籲，民眾只要設籍彰化縣，女性年滿30歲以上，子宮頸抹片3年以上未做或從未做子宮頸抹片檢查者，或年滿40歲以上符合成人健康檢查資格者或65歲以上今年未做成人健康檢查者，皆可報名參加。

此外；活動現場也針對完成子宮頸抹片及成健加值B、C肝篩檢者發放禮劵，另外2週後的報告解說當天發放有做口腔篩檢、糞便潛血檢查及乳房攝影檢查的禮劵，符合篩檢資格的民眾可向各地衛生所報名參加。