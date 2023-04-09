蔡英文總統8日中午設宴款待美國眾議院外交委員會主席麥考爾後，便回到總統府聽取簡報，遭國安會前副秘書長楊永明批，照片中除了國安局長沒有一個軍事戰略專業，蔡政府不見尊重專業領域，對此總統府表示，現在的國安會與國軍建立即時的整合同步資訊。楊永明稍早再對此回應「無法同意」，強調這是重要國安會議，國防部長、國安會有軍方背景的成員都應列席。

針對國安會前副祕書長楊永明稱，蔡英文昨日聽取安全簡報時「沒有軍方人士、不尊重專業」，總統府發言人林聿禪表示，相較於楊前副秘書長任職的當年，現在的國安會與國軍建立即時的整合同步資訊，透過這項系統，總統與國安會可以即時掌握全盤情勢，與軍方同步聯繫並聽取簡報。她說，可以理解楊永明任職時並沒有相關的建置，各種裝備整備也確實與當前有相當的數位落差，以至於會有類似發言。

楊永明稍早回應，幕僚害死主帥、但主帥的決定影響台灣的生存與安全，無法同意總統府說法。他說，首先，對於解放軍演習的安全簡報，這是重要國安會議，即使有整合同步資訊，國防部長也應在座，針對國防部專業分析可以隨時向總統作說明，國防部也在台北，國防部高層也不是只能透過視訊與總統聯繫，無法理解為何沒有國防部人員在場。

楊永明提及，第二，目前國家安全會議也有三位軍方背景人員，包含副秘書長劉得金中將（前國防部總督察長室總督察長）、諮詢委員嚴德發上將（前國防部長）、諮詢委員黃曙光上將（前參謀總長、前海軍司令），但這三位國安會成員都沒有出席國安會向總統做的解放軍演習安全簡報，特別其中有前國防部長與前海軍司令，針對解放軍在台灣海域的軍演，卻沒有他們參與如此重要會議，這如果不是不尊重專業，就是根本沒有在做安全簡報。

最後，楊永明強調，照片中的會議室實在不像是有數位化整合同步資訊設備的戰情室或會議室，照片中總統會議桌前面也不像有大型螢幕，若有，請提供該會議室設備的照片，但即使有資訊設備，也無法解釋上述兩項人員缺席的問題。