吳皓昇跟老婆文汶帶女兒「模模」跟乾媽楚宣相見歡。（民視提供）★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

楚宣開心抱乾女兒，沒想到她嚎啕大哭。（民視提供）

吳皓昇跟老婆文汶開心女兒「模模」帶旺事業。（民視提供）

藝人吳皓昇跟老婆文汶去年11月18日生下寶貝女兒「模模」，兩人日前帶女兒跟乾媽楚宣第一次相見歡，沒想到楚宣一抱，模模就嚎啕大哭，嚇得楚宣直呼「不敢生孩子了」，當媽媽這事情，要好好考慮一下。不過她說看到模模哭，文汶跟吳皓昇不疾不徐地安撫，覺得兩人真是母愛與父愛噴發，相當感動。幸好楚宣後來抱模模到戶外，模模很開心，大家也順利完成合照。

吳皓昇表示，他們跟楚宣的好交情從2016年的《春花望露》開始，當時文汶飾演吳皓昇的小三，而正宮是楚宣，因為劇情都在同一條線，所以大家都很熟，連吳皓昇要跟文汶求婚，場地及餐廳安排都是楚宣一手包辦，現在楚宣除了是文汶自創品牌「猴爺」的頭號粉絲，更是女兒模模的乾媽。

吳皓昇表示，女兒模模帶旺「侯爺」生意，文汶懷孕過程就研發出沒以化學成分添加的的母嬰玫瑰潤膚油，母親跟嬰兒都可以安心使用，文汶懷孕過程皮膚很好，沒有妊娠紋，且模模出生後，不但猴爺業績暴增，廠商業配也不斷，直呼女兒果然帶財，自己的奶粉錢自己賺！

吳皓昇飾演的李有志逐漸恢復記憶。（民視提供）

吳皓昇飾演的李有志逐漸恢復記憶。（民視提供）

而吳皓昇在他主演的8點檔《市井豪門》劇情也進入主戲，吳皓昇表示，最近劇情因為失憶的李有志被大家發現，但湘美（楚宣飾）、李俊豪（王凱飾演）母子預謀聯手騙走李有志的股票，他光看劇本就感受到緊張刺激感。