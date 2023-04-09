桃園市人口持續攀升，今年小一新生共有2萬3002人，總量管制學校數攀升至30所，其中中壢區就占了6所，是最多學校施行總量管制的行政區。先前最受關注的八德國小，去年因為曾有高達96名學生擠不進班、需要轉介，經過增設班級後狀況已獲得改善。

桃園市人口眾多，由於有不少年輕家庭移入，造成桃園區、中壢區、八德區等熱門學區，小一新生人數超過學校可負荷的數量，因此學校必須採取總量管制，如國小新生最多的前3名學校分別為，桃園區中山國小、八德區八德國小及桃園區建德國小，這3校都有列為總量管制學校。

教育局盤點，今年共有30所學校施行總量管制，包括桃園區4所、中壢區6所、平鎮區3所、楊梅區3所、龍潭區3所、大溪區2所、八德區3所、龜山3所、蘆竹區2所、新屋區1所，可發現中壢區有總量管制的學校佔最多。

八德區因有重劃區，吸引不少人移居，當地的就學需求也逐步攀升，八德國小去年因有高達96名需要轉介至鄰近學校，孩子的就學路需要增加車程、到較遠的學校就讀，引起家長不滿，民代也介入協調。教育局說，八德國小在老舊校舍工程完工、為新生增開班級後，目前就學需求已被滿足，今年無學生需要轉介。

位於最多學校總量管制的中壢區，也是家長紛紛擠破頭想進去的青埔國小。教育局表示，青埔國小今年1年級招收9班288人，預估有19名學生需要轉介，受理轉介學校有五權國小、大園國小、大崙國小、新街國小及興國國小等校，強調一定會協助新生轉介至他校就讀。