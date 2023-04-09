女星小S性格幽默、談吐逗趣，其主持的談話性節目深受觀眾們的喜愛，而她時常在社群平台上曬出生活日常，也吸引不少粉絲關注她們的家庭生活。近日，小S便在節目上透露與老公許雅鈞的相處情況，指出：「我老公超難玩的。」

小S過往曾在節目中透露許雅鈞像「隱形爸爸」，指出他平時很少參與親子活動，只有遇到重大決定時才會出現。近日，小S再次於節目中透露與老公有次互動的情境，表示曾有過她與許雅鈞位處同一個空間，兩人各自看著3C產品，但小S認為這樣零互動的情況不行，便霸氣地甩頭髮，詢問：「你不覺得我漂亮嗎？」

豈料，許雅鈞竟「冷處理」不給反應，而當小S追問後，才坦言：「你不是常這樣嗎？」讓小S感到相當無奈，表示自己即便常常這樣，也還是希望老公能給出一些回應，然而許雅鈞仍繼續做自己的事，讓小S直言：「回去看我的韓劇好了！」

事實上，由於汪小菲與大S之間的風波，使得小S也無端被捲入，成了網友們關注的焦點。然而，儘管小S在節目中曾多次透露許雅鈞讓她不滿的作為，以及網路上流傳的多項傳聞，她仍時常在IG上曬出家庭生活的日常，即便面對網友的酸語，也直言：「我不慘，我很幸福！相信的人就相信，不相信的人，我懶的再費唇舌。」可見她對於老公仍相當感謝及喜愛。