T-FORCE LAB團隊致力為電競玩家提供高性能及相容性兼顧的產品，以T-FORCE DELTA RGB DDR5率先推出6000MHz、6400MHz、6800MHz、7200MHz、7600MHz及8000MHz的48GB(2x24GB)雙通規格，使僅有二個記憶體插槽的主機板也能跨越容量限制。T-FORCE最新2x24GB雙通規格支援XMP3.0功能，玩家可直接進入BIOS系統中開啟Intel XMP3.0超頻，即享大容量記憶體為整體系統性能提升所帶來的流暢體驗。

專為各類創作專業人士所設計的T-CREATE EXPERT DDR5桌上型記憶體，繼6000MHz、6400MHz的64GB(2x32GB)雙通套組後，將新增6800MHz規格並於EXPERT DDR5全數頻率規格下推出96GB(2x48GB)大容量雙通套組，及6000MHz、6400MHz的96GB(4x24GB)大容量4支套組，以穩定、大容量、高性能來滿足4K/8K超高畫質影像編輯、專業3D繪圖軟體與繁複的作業及運算需求。T-FORCE及T-CREATE最新各款24GB及48GB容量及頻率規格將於5月初全球上市。