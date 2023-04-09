白靈現身雲豹主場觀賽，也下到場邊熱舞一段。（松露文創提供）

桃園永豐雲豹籃球隊執行長張建偉（左起）、白靈、儲榢逸合影。（松露文創提供）

國際影星白靈與共同演出電影《蝴蝶大廈》的演員儲榢逸，9日出席T1聯盟籃球賽，觀賞桃園永豐雲豹跟臺南台鋼獵鷹的對決，賽前白靈也跟雲豹知名球星「魔獸」霍華德合影、話家常，兩人一聊才發現，原來他們在美國竟是鄰居，都住在加州的濱海城鎮，白靈表示兩個鄰居在美國沒遇過，卻在遙遠的台北相遇。

現場白靈還問霍華德有沒有看過自己參與演出的電影？例如傑森史塔森主演的《快克殺手2：極速電擊》，或者威爾史密斯主演的《飆風戰警》，霍華德聽完驚訝回：「那我要找妳簽名。」兩人也互留IG，約好5月若有空回美國，再一起相約聚一聚。

另白靈透露自己其實對球場並不陌生，她在美國NBA球賽擁有VIP資格，看比賽都是坐在最前面，常跟其他好萊塢演員同坐，也笑說自己曾是籃球好手。同時她稱讚雲豹的主場跟環境很讚，對啦啦隊美女也有印象，熱情的她聽到場邊音樂，中場就起身到場邊小跳一段性感舞蹈。

白靈近期拍攝恐怖電影《蝴蝶大廈》，在片中演出孫姨一角，跟小演員白潤音搭檔扮演祖孫，她的戲份於9日正式殺青，工作之餘，她也把握空檔時間吃台灣美食，包括麻辣鍋還有夜市各種小吃。而電影《蝴蝶大廈》則預計月底殺青，上映檔期待定。