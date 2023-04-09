南投有民眾在路邊攤購買包裝無標示的中藥材，服用後產生嘔吐、腹瀉不適等症狀；南投縣衛生局表示，國人飲食常見中藥材入菜，但要「補」得安心不傷身，一定要向合法領有中藥販賣業藥商許可執照的業者購買，不要買來路不明的中藥材。

衛生局長陳南松表示，為維護民眾健康，該局每年都會輔導查核轄內中藥販賣業者及中醫診所，販賣合法中藥材、有中藥材標示、保存方式及年限；並配合衛生福利部中醫藥司，執行中藥商販賣業查核，若查獲未領有中藥商販賣許可執照販售中藥材，依違反《藥事法》第27條規定，處以3萬元以上、200萬元以下罰鍰。

陳南松提醒民眾，購買中藥材勿聽信偏方，不要購買來路不明中藥材，應向合法領有中藥販賣業藥商許可執照的處所購買中藥材，並遵守選材4原則及外包裝9大項標示，聰明GO（購），安心「補」。民眾如有用藥安全問題，可電洽南投縣衛生局諮詢專線（049）2230518。

南投縣衛生局提醒民眾，選購中藥材應把握4原則：1.選擇合格中藥商，有信譽及合格販售資格的中藥房；2.查看完整包裝，購買時應詳盡查看中藥材標示；3.選買藥材要看、聞、摸，藥材色澤應呈現自然鮮明；4.注意存放環境，置於通風、避光、陰涼、乾燥的環境。

中藥材包裝應標示9大項目：1.品名、2.重量、3.廠商名稱及地址、4.製造日期及有效期間或保存期限、5.批號、6.類別、7.炮製方式（屬毒劇中藥材之應標示項目）、8.產地（國家）、9.保存方法與使用建議注意事項。