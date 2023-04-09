博晟表示，OIF產品能成功通過國際藥廠驗證，將有效提升其他國家授權合作意願，目前正積極與中國夥伴進行商業洽談，預計於今年底前將會簽訂合作合約，陸續完成美歐中日等主要市場版圖。

另外，軟骨再生產品愛膝康為全球唯一的一次性軟骨修復產品，至今已完成200例以上之手術案例，並恢復患者運動能力，其中不乏遠從美國、馬來西亞及中國慕名而來就醫之病患。愛膝康近期也簽訂香港及澳門獨家經銷合約，持續拓展國際銷售渠道，目標於一年內完成港澳醫療器械許可證之轉換，完成後依相關規定，可擴大於具有6-7千萬人口的港澳大灣區內地醫療機構率先使用。

愛膝康在台灣市場的銷售持續增長，海南醫療特區申請案已進入審查程序，最快可於一年內開始出貨銷售，馬來西亞、越南、香港、澳門等地最快可於明年度完成取證上市。

博晟表示，隨著銷售市場的增加及產品接受度的提高，產品銷售量每年將呈現倍數增長，除可加速達到生產規模降低製造成本，對於國際大廠評估是否取得產品授權，及未來是否納入健保給付，都將帶來正面助益。

博晟表示，後續研發支出將主要集中於OIF的製程改良，預計近兩年仍有高額的研發投資，但會適度掌控研發進展，以面對全球經濟的不確定性。隨著相關產品研發陸續研發完成並取證上市後，研發費用將大幅度的下降，並隨著營業收入的持續成長，可望於三年內達到損益兩平。