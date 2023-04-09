韓國國民男神李昇基7日與演員女友李多寅舉辦世紀婚禮，現場星光熠熠，還被形容是「半個演藝圈都來了」的盛況，婚禮上大大小小事都成為話題。李昇基請來「國民爺爺」李順載證婚，婚禮後李順載致詞開黃腔畫面流出，他當眾建議新人要「一周恩愛5次」，立刻掀起網友論戰。

李昇基在韓國演藝圈出了名人緣佳，因此除了許多藝人來參加婚禮，更有大咖主持人劉在錫和李壽根擔任婚禮司儀，實力歌手李笛唱祝歌，而「國民爺爺」李順載擔綱他與李多寅的證婚人；88歲的李順載上台說話時，自嘲年紀大不適合當主婚人，但看著兩人成長再走到這一步才答應。

李順載在婚禮上致詞大開黃腔，引起網友熱烈討論。（圖／摘自오중석튜브YouTube）

下一秒李順載致詞突然「開車」，建議李昇基趁精力旺盛時，要積極地做人，「一周要做5次，你知道我的意思吧？腿軟是不行的」，希望他們能朝著一個目標全力前進；李順載一席話讓台上的李昇基和李多寅尷尬傻笑，全場也驚呼不斷，但這段畫面迅速在韓網引起熱議，不少人認為李順載的玩笑太18禁，而一些粉絲則覺得李昇基和李多寅新婚，他的建議很實在。

李昇基在2021年認愛李多寅時，女方身分背景立刻遭起底，女方父母曾捲入詐欺等經濟犯罪案，這點讓李昇基粉絲都很反彈這段戀情，不過，兩人仍力排眾議，最後修成正果。