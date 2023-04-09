運動家日籍投手藤浪晉太郎，大聯盟生涯第2場先發碰上不敗王者光芒，繳出4.1局被敲3安失5分的成績，還免費送出5次四死球（1觸身），內容差強人意，藤浪晉太郎也苦吞開季2連敗，運動家總教練卡崔（Mark Kotsay）明確指出，加強控球是藤浪未來得面對的課題。

與初登板的狀況相同幾乎一模一樣，藤浪晉太郎前3局保持無失分，4局下遭遇危機，四壞球先走在前面，再被敲出2支安打掉分，第5局藤浪同樣用觸身球、保送開局，滿壘情況再遭阿羅薩雷納（Randy Arozarena）安打痛擊後退場。

藤浪晉太郎開季2戰合計6.2局丟掉13分，本季防禦率來到17.55，一共奉送8記四死球，卡崔指出藤浪最大的問題點就是控球能力，「被安打只有3支，碰上優秀的球隊連續投出四死球，並不會有好的結果，這就是藤浪實際發生的狀況。」

卡崔也談到藤浪在配球上出現了變化，「上一場面對天使，變化球投得比較多，但我認為今天在球種選擇上比較好些，藤浪投了更多的速球，他的指叉球也表現不錯，我們會努力幫助他更有自信的投出速球。」