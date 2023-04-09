3人將破壞鎖具，搭上船筏到對岸釣魚。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

3名年輕男子今日上午跑到鳳山水庫，並破壞水庫專用的船筏鎖具，利用自行攜帶的船槳划到對岸釣魚，警方獲報後跟著水庫工作人員搭船搜巡，果真發現3人，他們見警心虛，立即划向岸邊逃逸，警方隨即靠岸追捕，順利將偷船筏的3嫌查緝到案，詢後依竊盜、毀損、無故侵入土地等罪，移送高雄地檢署偵辦。

小港分局高松派出所於9日上午8時許，接獲鳳山水庫工作人員報案，指稱水庫專用船筏不見，警方立刻和水庫工作人員搭船搜巡，在水庫對岸發現3名男子，發現員警來了，還趕緊划向岸邊逃逸，但還是被警方逮個正著，3人只能拿著釣竿，乖乖地跟著員警回去派出所。

3人分別為22歲的李姓和邱姓男子，以及21歲林姓男子，3人於今早攀爬水庫外牆潛入並將水庫所有的船筏破壞鎖具後，利用自行攜帶的船槳划到對岸釣魚，3嫌供稱已是第2次潛入借船釣魚，不知已觸法。全案依竊盜、毀損、無故侵入土地等罪，移送高雄地檢署偵辦。

警方提醒，鳳山水庫是大高雄地區重要的工業用水供應地。在水庫內從事違反主管機關公告許可之遊憩範圍、活動項目或行為，按水利法規定，可裁處新台幣2500元以上至5萬元以下罰鍰，民眾切勿至未開放釣魚的水庫違規釣魚，以免受罰或發生危險。