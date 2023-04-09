片中陳秋燕（右）將高中女兒蘇明明的秀髮剪成狗啃。（海鵬提供）

陳秋燕（左起）趁疫情解封，與丈夫李英飛到英國和久未相見的女兒相聚。（海鵬提供）

《油麻菜籽》40周年數位修復版即將在母親節上映，飾演母親的陳秋燕，片中由年輕演到老，最令人津津樂道的是，電影裡三段不同階段重要轉折，竟然是由她用三把剪刀貫穿。

從年輕時剪破外遇丈夫西裝、中年時將高中女兒秀髮剪成狗啃、到老年時剪碎盆栽還要作勢自裁，每一刀都精彩非凡，除象徵陳秋燕的角色心境變化，更是劇情推進的關鍵轉捩點，優異演出除助《油麻菜籽》闖入義大利都靈影展、義大利貝沙洛影展、加拿大多倫多影展等國際影展，更讓她一舉奪得金馬獎最佳女配角。

陳秋燕透過這三場剪刀戲嶄露精湛演技，一刀比一刀痛心疾首，讓她奠定影壇地位，至今仍引得廣大網友讚嘆演技，敲碗陳秋燕開課教導如何「剪」，因為沒有人剪得比她更好。尤其是在第二、第三場的剪刀戲中，陳秋燕和蘇明明飾演的母女，有非常精采的對手戲，雙方互動被視為銀幕經典，完美演繹古今中外的母女情結。

有趣的是，日前在數位修復版《油麻菜籽》邀請年輕觀眾欣賞的口碑測試場映時，陳秋燕透露：「其實這三場剪刀戲，都是小說中原本沒有，是萬仁導演從朋友聽來的故事拍入電影中。我想現在的人鬧情緒，應該不會這麼激烈了吧？」沒想到當場被年輕人吐槽，拿出手機搜尋出夫妻情侶吵架剪破名牌衣服、女兒控訴被父母施虐剪毀頭髮等新聞，還秀出《俗女養成記》參考借鑒剪的頭髮剪成狗啃畫面，讓陳秋燕苦笑說：「想不到40年後，這樣的戲碼還在重演。」

如今現實生活中的陳秋燕，非常享受退休生活，日前趁疫情剛解封，坐飛機16個小時跟華視導播出身的丈夫李英，飛到英國和久未相見的女兒會合，並一起轉往希臘典旅遊，心情大好，對於異國的風光感到心曠神怡。

★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）、生命線：1995、張老師專線：1980。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。